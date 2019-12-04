Молодые и талантливые. Фестиваль «Синяя птица» прошел в Старой Купавне

В седьмой раз в Старой Купавне прошел молодежный фестиваль «Синяя птица». В финал прошли 18 участников, они представили свои лучшие творческие номера.

Среди участниц Вероника — она очень любит петь и учится в музыкальной школе. У девочки большая и дружная семья, которая часто проводит время вместе, устраивает семейные творческие вечера. При этом Вероника — участница многих региональных и всероссийских конкурсов. Она всегда занимает призовые места.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль «Синяя птица» для подростков появился благодаря фестивалю «Купавинские звездочки», который выявляет таланты среди дошкольников и младших классов. Руководство города совместно с центром культуры приняли решение сделать подобный конкурс для детей постарше.

Источник фото: телеканал «360»

«Он был создан для того, чтобы выявлять среди детей и молодежи наиболее способных ребят, чтобы помогать им, чтобы привлекать их в наши творческие коллективы», — отметила Ирина Хохлова, руководитель центра культуры «Акрихин».

Источник фото: телеканал «360»

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Сейчас в фестивале принимают участие подростки от 12 до 18 лет. Проходит он в несколько этапов. Сначала учебные учреждения города отбирают наиболее талантливых ребят. Потом на базе центра культуры с ними дополнительно занимаются вокалом, хореографией, учат правильно вести себя на сцене. В итоге из 50 участников в финал прошли 18.

Все участники, которые прошли в финал, получили звание лауреатов фестиваля. В конкурсе талантов проигравших нет.