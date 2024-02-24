Подмосковье 24 февраля 2024, 20:16 Фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе Источник фото: Ирина Мальцева

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Трехдневный фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе. В первый день состязаний прошел турнир по русскому жиму «Командная заруба. Наследники Победителей». Его посвятили Дню защитника Отечества.

Соревнования проходят в торгово-развлекательном центре «Новоизмайловский». В программе фестиваля запланированы состязания по армрестлингу, подъему штанги на бицепс и силовому экстриму. На турнир приехали 40 участников из Москвы, Балашихи, Лосино-Петровского, Щелкова, Фрязина, Королева.

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Участники командных соревнований — дети от девяти лет и ветераны старше 40 лет.

На пьедестал победителей поднялась команда из Лосино-Петровского. На втором месте спортсмены команды «Лидер-1 из Балашихи, а на третьем месте оказалась балашихинская команда «Радикал-жим».

Победителей наградили командными кубками, медалями и дипломами.

По словам президента федерации силовых видов спорта и силового экстрима Московской области Дмитрия Грибова, это был новый формат турнира, где происходило командное первенство за победу в различных возрастных категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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