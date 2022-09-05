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05 сентября 2022, 14:34

Гости фестиваля «Швейцарская ферма» в Подмосковье сварят варенье и научатся взбивать масло

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Мастер-класс по взбиванию масла проведут на фестивале «Швейцарская ферма» в усадьбе Быково (Раменский округ). Здесь же для гостей сварят варенье и устроят чаепитие.

Идея фестиваля родилась во время изучения чертежей архитектора Бернхарда Симона, который перестроил усадьбу Быково (Раменский округ) в середине XIX века и спроектировал неподалеку швейцарскую ферму.

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Участниками мероприятия станут местные фермеры. Гости смогут познакомиться с домашним быком Гаврюшей и попробуют самостоятельно взбить масло в антикварной маслобойке.

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В усадьбе сварят быковское варенье в медных тазах и расскажут про традиции дворянского чаепития. В программе живая музыка, лежание на сеновале и угощения. Фестиваль будет проходить 10 сентября, с 12:00 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что обо всех культурных событиях региона можно узнавать на сайте welcome.mosreg.ru.

Фестивали

Раменское

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