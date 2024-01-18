Подмосковье 18 января 2024, 17:38 Фестиваль семейного чтения в честь Рождества начался в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Фестиваль семейного чтения будет проходить в три этапа. Организатором мероприятия выступил лобненский семейный клуб «Светоч».

К празднику Рождества Христова в Лобне состоялось открытие шестого фестиваля семейного чтения. Мероприятие прошло в музее истории городского округа.

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С прошедшим праздником Рождества зрителей поздравил священник храма Спаса Нерукотворного Образа в Киово иерей Кирилл Мельник. Сразу после священнослужителя на сцену фестиваля вышли воспитанники воскресной школы Спасского храма. Они исполнили рождественские песнопения.

Гости встречи приняли участие в рождественской викторине, а после этого прочли стихотворения классиков. Далее знаниями о традиционных видах рукоделия с детьми и взрослыми поделился победитель всероссийского конкурса талантов Максим Лобанов. Мастер продемонстрировал народную куклу, которую сделал сам, а интерактивную часть встречи провела экскурсовод музея Галина Ивашута.

Уже в эту субботу, 20 января, состоится вторая часть фестиваля. Она будет проходить в формате конференции с 14 часов в центральной городской библиотеке Лобни.

Финальная часть фестиваля семейного чтения будет приурочена ко Дню книгодарения и Международному дню родного языка. Она будет проходить в театре «Куклы и люди» 17 февраля. Мероприятие будет организовано в виде форума «Читающая семья». Для гостей фестиваля организуют разнообразные тематические локации, проведут интерактивные читательские практики и мастер-классы.

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