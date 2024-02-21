Подмосковье 21 февраля 2024, 15:00 Фестиваль семейного чтения в честь Международного дня книгодарения прошел в Лобне Пресс-служба администрации г.о. Лобня

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В городском округе Лобня состоялось закрытие шестого Фестиваля семейного чтения. Его приурочили к Международному дню книгодарения.

На финальном форуме «Читающая семья» участники обменялись опытом по формированию навыка осознанного чтения. Кроме того, собравшиеся познакомились с интересными людьми.

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Диакон Димитрий Котов представил свой многолетний опыт работы с детьми и подарил клубу написанную им книгу «Сокровенный Херсонес».

«От простого к сложному, без лишнего заигрывания, с уместной долей юмора участники открывали для себя довольно серьезные темы. Именно через семейное чтение начинается качественное приобщение к литературе», — поделились организаторы форума.

Мероприятие состоялось в театре «Куклы и люди». Для гостей организовали тематические локации, провели интерактивные читательские практики и мастер-классы.

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