Подмосковье 24 января 2024, 11:55 Фестиваль санок пройдет в Ивантеевке 27 января Unsplash

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Парк культуры и отдыха в городском округе Ивантеевка ждет гостей на фестиваль санок, который пройдет здесь 27 января. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили спортивные эстафеты, интерактивные программы и выступление коллектива «Борода Folk». Можно будет прокатиться на санках в собачьей упряжке и на тюбингах, а для детей проведут творческие мастер-классы. На празднике будет работать полевая кухня.

Во время фестиваля пройдет конкурс, где посетители представят оригинально украшенные санки и тюбинги. Принять участие могут все желающие. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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