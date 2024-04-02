02 апреля 2024, 14:54
Фестиваль самодеятельного творчества прошел в Ступине
Фестиваль «Таланты ступинской земли» прошел в Доме культуры «Металлург». Его участниками стали свыше 220 жителей округа.
Как рассказали в администрации муниципалитета, свои таланты в танцевальном, вокальном и семейном творчестве показали 55 команд. Участников поприветствовала директор культурно-творческого центра Ирина Ухабова.
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«Приятно видеть людей на фестивале — не только наших участников, но и постоянных зрителей, группы поддержки. Желаю удовольствия от выступления и хорошего настроения», — сказала она.
Как отметила художественный руководитель центра Светлана Рожкова, в этом году в фестиваль добавили номинацию «Семейное творчество».
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