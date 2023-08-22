Подмосковье 22 августа 2023, 00:01 Фестиваль самбо прошел в Домодедове Алина Грифина

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Федерация самбо Московской области организовала в Домодедове фестиваль самбо. Для самбистов провели мастер-классы и показательные выступления. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

«В теплое время года мы традиционно проводим нашу акцию „Самбо в парках“. На городских площадях проходят мини-турниры и показательные выступления. Также на базе образовательных учреждений реализуется проект „Самбо в школу“», — сообщил президент федерации Сергей Фомкин.

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В мероприятии поучаствовали самбисты из Мытищ, Люберец, Красногорска, Балашихи и других округов Подмосковья. Также фестиваль посетили исполнительный директор Всероссийской Федерации самбо Анастасия Кондратьева.

«На сегодняшний день в Московской области ведется большая работа по популяризации национального вида борьбы — создаются всевозможные условия и форматы, чтобы жители региона занимались спортом и развивали это направление», — заявил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Титулованные спортсмены выступили во время тренировок. Гости поучаствовали в мастер-классах. Также отличившихся самбистов наградили знаками Минспорта Подмосковья.

В конце желающие посоревновались в спортивной эстафете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что более 400 школьных стадионов уже открыли жителям региона для занятий спортом.

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