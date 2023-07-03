Подмосковье 03 июля 2023, 16:16 Фестиваль с ремесленной ярмаркой пройдет в Сергиевом Посаде 8 и 9 июля https://welcome.mosreg.ru/

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Ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково» состоится в этнопарке «Кочевник» под Сергиевым Посадом. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что организаторы приготовили для гостей.

На ярмарке представят изделия народных художественных промыслов и ремесел. Гости смогут познакомиться с историей города, в том числе узнать об успешных туристических проектах Сергиева Посада. В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы, выставка декоративно-прикладного и станкового искусства, лекции, концерт и многое другое.

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