Подмосковье 07 июля 2023, 11:52 Фестиваль рыбной ловли пройдет в Волоколамске

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В Волоколамске 8 июля состоится фестиваль рыбной ловли. Мероприятие пройдет на базе отдыха «Зубово». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Золотая рыбка» пройдет уже третий раз за этот года. Участники смогут продемонстрировать свои навыки, а любители — улучшить мастерство. Для гостей организуют концерты и мастер-классы, а после этого приготовят уху и угостят всех желающих.

Вход на фестиваль свободный, с подробностями можно ознакомиться на сайте.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.