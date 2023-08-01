Подмосковье 01 августа 2023, 11:05 Фестиваль русской песни прошел в культурном центре «Музей под небом» в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Фестиваль русской песни прошел в Лобне. Праздник собрал на площадке культурного центра «Музей под небом» более 100 зрителей.

Участие в фестивале приняли детский ансамбль «Веретенце», «Большой русский хоровод», финалистка конкурса «Голос 60+» Ольга Котова и другие исполнители.

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Зрители смогли увидеть концерт и оценить мастерство учеников лобненской детской школы мозаики. Идея фестиваля принадлежит руководителю учреждения — диакону храма Покрова Пресвятой Богородицы в Долгопрудном Димитрию Котову. Он также является выпускником Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Автор не только знакомит детей с мозаикой, но и прививает ученикам любовь к народной культуре.

Культурный центр «Музей под небом» в Лобне расположен на берегу озера Киово по адресу: улица Павлика Морозова, дом № 1б.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил историков и организаторов за проведение фестиваля «Гуляй Город» в Чехове.

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