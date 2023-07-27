Подмосковье 27 июля 2023, 13:31 Фестиваль русской песни пройдет в Лобне 30 июля пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Фестиваль русской песни пройдет в культурном центре «Музей под небом» в Лобне. На празднике выступит финалистка конкурса «Голос 60+» Ольга Котова.

Гостей фестиваля ждет концерт в культурном центре на берегу озера Киово. Выступят детский ансамбль «Веретенце», «Большой русский хоровод», исполнитель народных песен Николай Беликов и финалистка конкурса «Голос 60+» Ольга Котова. Также в программе будет номер дрессировщицы Оксаны Гуржий и ее воспитанника — белого медведя.

Организаторы приглашают на фестиваль всех желающих, интересующихся традиционной русской культурой. Он пройдет 30 июля в Детской школе мозаики по адресу: улица Павлика Морозова, 1б.

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