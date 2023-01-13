Подмосковье 13 января 2023, 11:38 Фестиваль русской песни пройдет в Лобне 15 января

Читать 360tv в

Традиционный фестиваль русской песни пройдет в Лобне 15 января. Праздничные мероприятия стартуют в 14:00 на берегу древнего озера Киово.

Фестиваль проводится несколько раз в год по инициативе руководителя детской школы мозаики, искусствоведа и художника Дмитрия Котова. Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина много лет помогает ребятам постигать азы мозаичной техники и прививает им любовь к народной культуре и традициям.

Реклама

«Мы должны сделать все возможное, чтобы в душах наших детей были восстановлены ориентиры, основанные на традиционных национальных ценностях, благодаря которым Русь стояла много веков. Ведь дети должны любить то, что любили их отцы и деды», — сказал Дмитрий Котов.

Реклама

Среди гостей фестиваля будут известные художники и фольклорные коллективы, в исполнении которых прозвучат народные песни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».