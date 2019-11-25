Фестиваль русской культуры прошел в парке «Раздолье» Одинцовского округа

Фестиваль «Русское раздолье» в Одинцовском округе собрал множество народных коллективов. Для гостей подготовили песни, пляски и хороводы.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль объединил все поколения. Минус 10 градусов мороза не помешали веселью, все согревались танцами.

На мероприятие приехали и творческие коллективы, и рукодельницы. Светлана Юевич, например, знает все о русском фольклоре. Женщина и сама похожа на сказочного персонажа из другой эпохи. Перед ее харизмой не могут устоять не только дети, но и взрослые. Ведь народные истории и басни она рассказывает при помощи кукол.

Источник фото: телеканал «360»

«Я их делаю сама. И так вот сказываем. Ведь вы, может быть, не знали, что оказывается дочку знаменитой нянюшки Пушкина Арины Родионовной выдали замуж за захарского крестьянина, и вот с тех пор потомки знаменитой няни, уже больше 100 человек, проживают в сельце Захарово», — рассказала Светлана Юевич, рассказчик сказок.

Угощения на празднике тоже народные — баранки и травяной чай из самовара на дровах.

Источник фото: телеканал «360»

«Нашим президентом 2020 год объявлен годом народного творчества, и мы будем поддерживать это направление. Потому что-то, что стоит у наших истоков должно идти из семьи из нашего народа, надо вспоминать всю нашу культуру. Не забывать о ней», — отметила Оксана Артюхина, директор парка «Раздолье».

Источник фото: телеканал «360»

Для гостей подготовили мастер-классы. Например, роспись пряников или изготовление декораций. Здесь же можно было купить подарки к Новому году ручной работы. Организаторы поделились — название «Русское раздолье» выбрали не случайно, ведь русская душа широкая, а значит и праздник должен быть с размахом.

Этот фестиваль планируют проводить каждый сезон.