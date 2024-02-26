Подмосковье 26 февраля 2024, 12:22 Фестиваль русской культуры пройдет в Домодедове 2 марта https://welcome.mosreg.ru/

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Фестиваль российской культуры пройдет в молодежном центре «Победа» в Домодедове 2 марта. На нем пройдут мастер-классы по русским ремеслам.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на фестивале гостям расскажут о традициях русского народа и истории взаимопонимания между представителями разных культур.

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На мастер-классах участникам расскажут о приемах и технике работы для создания разных изделий. Гости смогут попробовать себя в роли ремесленников и изготовить уникальные произведения искусства.

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