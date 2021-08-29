Фестиваль «Русская опера у стен монастыря» пройдет в Сергиевом Посаде в воскресенье

В Подмосковье в воскресенье на площади у Свято-Троицкой Сергиевой лавры в 18:00 состоится показ спектакля в рамках фестиваля «Русская опера у стен монастыря». Об этом сообщили в пресс-служба Министерства культуры области.

«„Русская опера у стен монастыря“ — уникальный проект и для Подмосковья, и для всей России. В Серпухове, Дмитрове и Сергиевом Посаде зрители смогут бесплатно послушать оперу П. И. Чайковского „Евгений Онегин“ в исполнении звезд театра „Геликон-опера“», — рассказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Оперу поставил гендиректор, худрук театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман. Для театра этот спектакль является знаковым, так как на нем вырос ряд поколений звезд театра. Спектакль был показан в Испании, Израиле, Франции, Польше, Австрии. Постановка везде была принята с успехом.

В спектакле сыграют ведущие солисты и молодые звезды театра. Вход на фестиваль свободный. На мероприятиях будут соблюдены все антиковидные меры безопасности.