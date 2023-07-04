Подмосковье 04 июля 2023, 10:10 Фестиваль рок-музыки и народного творчества прошел в Воскресенске

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Фестиваль «Иван Купала» прошел в поселке Хорлово под Воскресенском. На празднике объединили два разных жанра: рок-музыку и народное творчество.

Фестиваль провели уже девятый раз. В этом году концертная программа включала 27 творческих номеров. Конкурс проходил в четырех номинациях: народная песня, народный танец, рок-группа и инструментальное исполнительство. В каждой номинации была своя возрастная группа.

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Одной из самых юных участниц конкурса стала Ксения Селивестрова. Она занимается в ансамбле «Ромашка» в Доме культуры «Хорлово». Для девочки это было первое сольное выступление.

Фестиваль «Иван Купала» стал площадкой для экспериментов и открытия новых звезд.

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