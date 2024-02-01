Подмосковье 01 февраля 2024, 21:23 Фестиваль робототехники «Робофест» прошел в Луховицах Unsplash

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Соревнование школьников по робототехнике состоялось в Луховицах. В мероприятии приняли участие 14 команд из Луховиц, Коломны и Зарайска.

Участники соревновались в «робофутболе» и гонках на маленьких болидах.

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На непростой трассе первым финишировал Матвей Кострюков. В прошлом году в гонках он занял второе место.

Кроме соревнований для школьников организовали увлекательный квест. Ребята проходили станции на знание истории роботехники, разгадывали ребусы, программировали и даже увидели вальс в исполнении умных машин. В финале для учеников устроили мастер-классы и продемонстрировали полет дронов.

«Робототехника она нас окружает практически во всех направлениях и мы решили не отставать от общемировой тенденции и детишек как можно раньше 5-6 класс приучать быть готовыми к будущему», — отметил глава городского округа Сергей Тимохин.

Победителем фестиваля стала команда школы № 1. Ребятам вручили переходящий кубок, грамоты и сладкие подарки.

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