Подмосковье 24 января 2023, 17:17 Фестиваль «Робофест» прошел в Луховицах

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Первый открытый фестиваль «Робофест-2023» прошел в Луховицах. Его участниками стали 12 школьных команд из Луховиц и Коломны. Ребята представили на суд жюри роботов, которые сочиняют музыку, сортируют мусор и перевозят грузы.

Юные конструкторы из Чернореченской школы собрали машину, которая может стать альтернативой трактору или погрузчику.

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«Мы начали собирать робота, чтобы он был полезным, чтобы его могли применить в сельскохозяйственной сфере и не только. Данного робота мы собирали в районе недели. Называется он АИСТ. Расшифровывается как Александр, Илья, Сергей, Тимофей. Это имена участников всей нашей команды», — рассказали участники фестиваля «Робофест-2023» Сергей Оканин и Илья Хоменко.

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Жюри было непросто определить победителя фестиваля. Первое место отдали юным конструкторам из школы № 2 в Луховицах. Ребята создали боевую автономную роботизированную систему, сокращенно — БАРС. Робот был собран из подручных средств и выполнен в футуристическом дизайне. Он способен распознавать цели с помощью ультразвуковых датчиков.

Все участники «Робофеста» получили дипломы и подарки, а победители еще и сертификаты на приобретение комплектующих для будущих проектов.

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