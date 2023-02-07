Подмосковье 07 февраля 2023, 08:53 Фестиваль «Ритм науки» прошел в Солнечногорском округе

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Фестиваль «Ритм науки» прошел в поселке Менделеево под Солнечногорском. Дом культуры «Метролог» превратился в площадку для проведения интересных экспериментов.

Юные гости фестиваля в течение пяти часов исследовали 42 станции, на которых расположились всевозможные научные игры, математические, физические и химические эксперименты. Например, сотрудник научно-исследовательского института, завсегдатай фестиваля Сергей Шерстобитов демонстрировал цветы из магнитной жидкости.

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«Это широкодоступная теперь и достаточно популярная игрушка. Ее можно купить, можно сделать самому. Здесь хлорное железо, олеиновая кислота и нашатырный спирт — практически все, что для этого нужно. <...> Детям нравится», — рассказал участник фестиваля Сергей Шерстобитов.

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Фестиваль в этом году собрал две тысячи детей и взрослых. Главная его цель — заинтересовать ребят наукой и представить кружки, где можно делать свои открытия и проводить такие эксперименты.

«Наука намного шире, чем школьные предметы. И это главное, что мы здесь хотим донести. Все, что мы видим вокруг, — это все наука», - отметила координатор фестиваля Ольга Оводова.

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