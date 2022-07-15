Фестиваль ретромашин пройдет в Пушкино 16 июля

Уже завтра, 16 июля, в Пушкино пройдет фестиваль, который посвящен советскому автопрому. На нем представят больше четырехсот автомобилей, мотоциклов, велосипедов, а также игрушек, которые специально для мероприятия предоставят музеи и коллекционеры. Кроме того, всем гостям фестиваля будут раздавать мороженое и лимонад со вкусами, как в СССР.

На территории фестиваля развернут целый ретробазар, который будет продавать предметы антиквариата, запасные части для ретроавтомобилей и мотоциклов. Проведут концерт для всех посетителей, для которых будет играть музыка времен СССР.

Кроме того, на мероприятии пройдет дефиле ретрокостюмов, на котором наградят всех победителей. Можно будет купить антикварные предметы и запчасти для ретромашин. В специальной фотозоне все желающие смогут сфотографироваться на фоне ретротехники и в ретротантамареске. Зрителей ожидает насыщенная детская программа с мастер-классами, конкурсами, катанием на мини-танках и гонкой на педальных ретромашинках.