Подмосковье 06 июля 2023, 08:47 Фестиваль ретромашин «Автобаза» прошел в Солнечногорске

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Фестиваль «Автобаза» впервые прошел на площадке музея ретромашин ВБВ в Солнечногорске. Посетители смогли увидеть более 100 экспонатов советского автопрома.

Коллекционеры со всей страны представили восстановленные ретроавтомобили: «Эмка», «21-я Волга», «Москвич 400», «Победа», а также мотоциклы «Ява». Посетители могли посидеть за рулем и прокатиться на легендарных машинах. Гостей также ждали мастер-классы, концерт, поездка на ретро-автобусе и другие активности.

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Фестиваль планируют сделать ежегодным. Кроме того, познакомиться с историей отечественного транспорта можно, посетив по предварительной записи постоянную экспозицию музея ВБВ — в среду и выходные.

«Туристический потенциал нашего округа возрастает. Тем более у нас есть, что показать. Среди основных достопримечательностей муниципалитета — усадьба Шахматово, музейно-выставочный центр „Путевой дворец“, озеро Сенеж», — рассказал заместитель главы администрации Солнечногорска Кирилл Типографщик.

Он также добавил, что в округе стартовал губернаторский проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого пройдет более 400 мероприятий.

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