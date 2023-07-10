10 июля 2023, 17:30
Фестиваль ремесленников пройдет в Дмитрове 15 и 16 июля
Творческий фестиваль «Временное ремесло» пройдет 15 и 16 июля на территории слободы Глушенковых в деревне Новлянки городского округа Дмитров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Организаторы мероприятия обустроят площадки для ремесленников в столярной, кузнечной и гончарной сферах. Гостям фестиваля расскажут об особенностях ткацкого производства, плетении, каллиграфии и многое другое. Специалисты проведут для посетителей мастер-классы.
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Вход на фестиваль свободный. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте мероприятия.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
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