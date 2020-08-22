Фестиваль ремесел и промыслов «Город мастеров» открылся в Волоколамске

Фестиваль ремесел и промыслов «Город мастеров» проходит в Волоколамске. Так город продолжает отмечать 885-й день рождения.

Волоколамск уже месяц отмечает юбилей. На этот раз 22 августа в городе проходит фестиваль.

Мастера и ремесленники расставили десятки палаток. Демонстрируют свои изделия не только местные жители, но и представители других городских округов Подмосковья и регионов.

Ассортимент ярмарочных прилавков впечатляет: картины, деревянные изделия, вышивки, куклы из войлока, угощения — сладости и фермерские продукты.

«Результаты их кропотливой работы можно было не только увидеть и потрогать, но еще и приобрести себе или в подарок родным и близким», — отметила заместитель главы Волоколамского городского округа Ольга Буракова.

В перерывах между покупками на ярмарке гостям предлагают посмотреть номера местных музыкальных коллективов. На сцену выйдут фольклорные коллективы домов творчества Волоколамска.

Для детей подготовили мастер-класс, на котором своими руками делается мягкая игрушка из фетра. Организаторы мероприятия регулярно проводят подобные уроки на территории местного Кремля.

Ко дню открытия фестиваля администрация округа подвела итоги конкурса «Лучший туристический маршрут», который проходил в мае. Победителей оказалось двое — оба набрали одинаковое количество баллов. Поэтому и награды получили сразу два человека. «Город мастеров» пройдет и в воскресенье, 23 августа.