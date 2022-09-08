Фестиваль ремесел и еды пройдет в Реутове в День города | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 11:31 Поделиться Telegram

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Viber Фестиваль ремесел и еды пройдет в Реутове в День города

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Реутову исполнится 82 года в ближайшие выходные. Праздник отметят фестивалем ремесел и еды, пиротехническим шоу и другими событиями, рассказал глава округа Станислав Каторов.

Как рассказал глава Реутова, организаторы подготовили большую развлекательную программу на любой вкус. Мероприятия пройдут 10 сентября.

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«Развлекательные шоу для детей, спортивные соревнования для людей постарше, гастрономический фестиваль и концерты современных исполнителей — для всех», — сообщил Каторов.

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Мероприятия пройдут в нескольких локациях. Одной из них станет площадь перед администрацией — там пройдут выступления мотоциклистов и концерты. Цирковые артисты удивят зрителей на улице Победы. Там же пройдет фестиваль ремесел, где проведут мастер-классы — на них участников научат флористике, скульптуре, кулинарии, рисованию и сварке.

В парках города в этот день пройдут конкурсы, выставки, викторины и массовые гулянья. Свою развлекательную программу представят библиотеки, музеи и другие культурные учреждения.

Музыкальная программа праздника включит популярных артистов. Это выступления Леши Свика, участника шоу «Голос» Александра Еловских, певицы Дианы Мирошниковой и других.

«По традиции яркой точкой в конце празднования станет большой фейерверк в небе над городом. Яркое пиротехническое шоу станет подарком для всех жителей и гостей Дня города», — поделился глава округа.

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