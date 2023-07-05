Подмосковье 05 июля 2023, 03:20 Фестиваль равных возможностей для инвалидов-колясочников состоялся в Пушкино Автор фото - Олег Батенькин, пресс служба г.о. Пушкинский

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Первый фестиваль для инвалидов-колясочников «Подмосковье БЕЗ границ» состоялся в Пушкино. Мероприятие посвятили 10-летию со дня основания Московской областной общественной организации людей с ограниченными возможностями «Колесница», праздник посетили около 250 человек.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, часть финансирования организация получила по итогам конкурса Фонда президентских грантов, который был осуществлен в Московской области в 2022 году.

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«С Игорем Гундеровым (председатель правления общества „Колесница“ — прим.ред.) мы знакомы давно, он активный и инициативный человек с большим сердцем, горящими глазами, подходит к своей работе со всей ответственностью. Мы регулярно встречаемся, обсуждаем совместные проекты и стараемся поддерживать такие важные инициативы и начинания», — поделилась Швелидзе.

Руководитель «Колесницы» Игорь Гундеров стал инициатором проведения фестиваля равных возможностей в Пушкино. На данный момент организация насчитывает более 200 инвалидов-колясочников. Подобное мероприятие прошло впервые не только на территории Московской области, но и всей России.

«Наша задача — сделать классный областной фестиваль для инвалидов-колясочников. И, конечно, в будущем мы ждем в гости участников из других регионов нашей большой страны», — добавил глава общества.

Участники фестиваля соревновались в различных дисциплинах: шашки, шахматы, джакколо, корнхол, соревнования по фигурному вождению кресел-колясок с преодолением препятствий, настольный теннис, армрестлинг, дартс, баскетбол на колясках и гонки на хэнд-байках. Также мастер-классы по паралимпийским видам спорта провел двукратный чемпион мира, восьмикратный чемпион России, член сборной страны по фехтованию на колясках, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов.

Автор фото - Дмитрий Белицкий Автор фото - Дмитрий Белицкий Автор фото - Дмитрий Белицкий Автор фото - Дмитрий Белицкий Автор фото - Дмитрий Белицкий Автор фото - Дмитрий Белицкий

«Я уже давно состою в общественной Московской областной организации инвалидов колясочников „Колесница“. Постоянно устраиваем различные автопробеги, фестивали, в том числе такие, как сегодня. Мы проведем показательный бой, а если кто-то из участников сам захочет попробовать, что такое паралимпийское фехтование, то мы эту возможность тоже дадим», — отметил Лукьянов.

На территории городского парка «Летний театр» состоялась выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Город мастеров». Для детей на колясках работала анимационная площадка. Кроме того, на мероприятии продемонстрировали технические средства для реабилитации инвалидов отечественного производства. Авторские образцы представили и подмосковные предприятия.

Также на фестивале работала «Общественная приемная». Посетители могли задать интересующие вопросы представителям Главного бюро медико-социальной экспертизы по Московской области Минтруда России, Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области, депутатам государственной и областной думы и членам Общественной палаты Подмосковья.

Депутат Госдумы России, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев предложил организатору мероприятия Игорю Гундерову должность личного помощника на общественных началах. Руководитель «Колесницы» принял предложение парламентария и отметил, что это для него большая честь.

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