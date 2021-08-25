Фестиваль «Пространство танца» соберет в Балашихе студии из 9 регионов

В Балашихе пройдет фестиваль «Пространство танца». На мероприятие приедут танцовщики из девяти регионов. Об этом продюсер фестиваля Александр Блохин рассказал «360».

Источник фото: Константин Роик

Фестиваль «Пространство танца» снова пройдет в Балашихе. Всех желающих посмотреть на разнообразие танцевальных стилей приглашают в парк «Пехорка» 29 августа. Это будет самый масштабный фестиваль уличной культуры Московской области.

На территории парка организуют танцевальные площадки разных направлений. Здесь установят четыре шатра, в каждом из которых будет по три-четыре танцевальных стиля.

«Проводить фестиваль именно в Балашихе становится традицией. Здесь больший парк, нам очень понравилось в прошлом году, и гости оценили. В этом году на фестиваль приедут танцовщики из девяти регионов: Тула, Владимир, Санкт-Петербург, Москва», — сказал Александр Блохин.

Источник фото: Константин Роик

Участники фестиваля покажут все, что подготовили. Но кроме этого они смогут посетить в различных мастер-классах. А для руководителей муниципальных учреждений культуры, педагогов-хореографов и руководителей танцевальных студий проведут обучающие семинары.

Для гостей фестиваля подготовили развлекательные и интерактивные площадки.

«„Пространство танца“ — это не просто фестиваль, это целый танцевальный проект, который включает в себя различные направления: мы проводим конференции, батлы. Очень здорово, что этот проект поддерживает Министерство культуры Московской области, именно благодаря нему мы проводим такой масштабный фестиваль», — добавил Александр Блохин.

Источник фото: Константин Роик

На фестивале представят 10 направлений уличных танцев. Жюри из 27 человек выберет лучших танцоров в 15 номинациях. Награждение победителей пройдет на главной сцене, а после для всех выступят хедлайнеры фестиваля Natan и Mia Boyka.

Всю необходимую информацию об условиях участия и другие подробности можно узнать на странице проекта @spaceofdance_pro или на сайте пространствотанца.рф.