Фестиваль «Пространство танца» пройдет в Балашихе 28 августа

Танцевальный фестиваль состоится в Балашихе в третий раз 28 августа. Участники со всей страны выйдут на сцену, чтобы побороться за главный приз — 200 тысяч рублей. Гостей мероприятия также ждут мастер-классы, граффити-баттл и выступления диджеев.

Танцовщики поборются в 14 номинациях и в девяти танцевальных направлениях. Глава округа Сергей Юров напомнил, что фестиваль пройдет в рамках «Культурного кода», который открыли 20 августа.

«Мы уже не первый год принимаем у себя данный фестиваль, Балашиха несколько лет подряд его проводит. В этом году он пройдет 28 августа в Пестовском парке», — сказал он.

Чтобы стать участников, нужно заранее зарегистрироваться. Мероприятие начнется в 10:00, а баттлы — с 14:00. В завершение вечера на сцене выступят музыканты Звонкий и Коста Лакоста.

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