Подмосковье 21 января 2023, 00:22 Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Щелкове

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В городском округе Щелково состоялся фестиваль профессий «Путь навыков». На нем представили 50 профессий и специальностей, по которым средние профорганизации ведут подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

Организаторами фестиваля стали Комитет по образованию администрации городского округа Щелково и Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области.

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Среди представленных направлений были 3D-технологии, мобильная робототехника, экономика и право, бухгалтерия, парикмахерское и поварское дело.

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Для участников провели мастер-классы и рассказали об образовательных программах.

Всего в фестивале приняли участие около 200 выпускников девятых классов школ из Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского, Монина, Фрянова, Ивантеевки и Королева.