Подмосковье 06 декабря 2023, 10:29 Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Домодедове Телеканал «360»

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Фестиваль «Путь навыков» прошел в Домодедове. Школьники округа смогли познакомиться с разными профессиями.

Ребята на фестивале «Путь навыков» смогли примерить на себя роль шеф-поваров.

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«Самое востребованное направление — в ресторанном бизнесе. Поэтому все, кто у нас выпускается, находят высокооплачиваемую работу. Они изюминки, они нарасхват», — сказал преподаватель специальных дисциплин колледжа «Московия» Владимир Давыдов.

Всего колледжи Подмосковья представили на фестивале 20 различных профессий, а ребят смогли принять участие в мастер-классах.

«Посмотрите сегодня на разные профессии очень внимательно. Если вы найдете отклик у себя в сердце, подумайте. Скорее всего, это ваша профессия!» — посоветовала заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

По словам методиста центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Дарьи Алексеевой, такие фестивали помогают детям с выбором дальнейшей профессии, на этом мероприятие делает особый акцент.

Фестиваль «Путь навыков» проходит в Подмосковье второй раз, в планах — развитие и новые мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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