Подмосковье 28 ноября 2023, 14:14 Фестиваль профессий прошел для школьников в Лобне Unsplash

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Школьники из Лобни приняли участие в региональной акции «Фестиваль профессий. ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие призвано подготовить ребят к выбору будущей профессии.

Фестиваль профессий прошел на базе школы № 7 имени Орлова. Участие в нем приняли все школы города. Старшеклассники рассказали друг другу о разных профессиях. Например, ребята из Луговской школы рассказали о туристической отрасли, из школы № 1 — о работе в сфере финансов и экономики, а школы № 3 — об IT. Команды представили творческие визитные карточки профессий, продемонстрировали творческие видеоролики и узнали о вузах, в которых можно получить ту или иную профессию.

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Начальник управления образования Ирина Салыгина отметила важность выбора профессии для будущего детей, посоветовала ученикам осознанно подходить к выбору предметов для сдачи на госэкзаменах.

Напомним, сегодня в Лобне строится одна из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест. Ее откроют в микрорайоне Катюшки в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — Университет Цинхуа в Пекине.

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