Подмосковье 17 марта 2023, 09:35 Фестиваль профессий для школьников «Путь навыков» впервые прошел в Воскресенске

Читать 360tv в

Областной фестиваль профессий для школьников «Путь навыков» впервые прошел в Воскресенске. Каждый участник мог попробовать себя в разных специальностях и стать на несколько минут строителем, дизайнером, программистом, поваром-кондитером или ветеринаром.

Мероприятие проходило во Дворце культуры «Цементник». Участие в нем приняли свыше 600 школьников, в основном учащиеся седьмых-девятых классов.

Реклама

Идея создания фестиваля принадлежит Центру опережающей профессиональной подготовки. Фестиваль должен не просто помогать сделать осознанный выбор — акцент на востребованных на рынке труда специалистах, в том числе тех, кто нужен именно в родном округе.

Реклама

«Всегда идите к достижению целей, пусть они будут самые немыслимые. И из вас вырастут хорошие люди, гордость района, гордость и Московской области, и нашего государства», — сказал заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Олег Илюшин.

Разделившись на команды, участники должны были посетить все 15 компетенций — локаций, где были представлены профессии и специальности образовательных учреждений Подмосковья.

«Этот формат дает возможность посмотреть и сделать руками. <…> Создание ранней профориентации — эта цель, мне кажется, должна быть всей страны, не только Московской области», — отметила директор ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» Алла Лунина.

Сделать выбор учащимся помогают не только студенты и преподаватели, но и представители предприятий. Самым крупным в Воскресенске по-прежнему остается химкомбинат — филиал компании «Уралхим». Для школьников сотрудники представили локацию «Микроорганизмы в жизни воды».

«Мы являемся давними партнерами Воскресенского колледжа, у нас организованы совместные производственные стажировки. Показываем студентам колледжа наши производственные профессии, которые востребованы на заводе», — рассказал начальник цеха НИОПСВ филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Антон Бажин.

Несмотря на плотный рабочий график, познакомиться со студентами Воскресенского колледжа и их презентацией приехал лично глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».