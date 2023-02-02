Подмосковье 02 февраля 2023, 09:32 Фестиваль профессий для школьников прошел во Фрязине

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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Доме культуры «Исток» во Фрязине. Более 300 школьников попробовали себя в разных сферах — от логистики до 3D-моделирования.

Этот проект был инициирован Министерством образования Московской области совместно с подмосковным Центром опережающей профессиональной подготовки. Он призван помочь выпускникам с профориентацией, благодаря чему ребятам будет проще определиться с выбором учебных предметов для сдачи госэкзаменов.

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«Фрязино — наукоград. И профессиональная подготовка наших молодых людей — это одна из задач, которую администрация ставит перед собой и решает. Важнейшая работа! Потому что наукоград развивается, развиваются и его предприятия, растет наше градообразующее предприятие „Исток“. Естественно, они заинтересованы в новых высококвалифицированных специалистах», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Участие в фестивале приняли четыре образовательные организации, которые провели мастер-классы по 15 специальностям. Организаторы считают, что главная задача фестиваля в том, чтобы помочь ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии.

«Наша задача даже раньше представить им этот выбор — в седьмом-восьмом классе. А здесь он должен уже поставить точку: да, я готов стать или пожарным, или программистом, или швеей, заниматься мехатроникой или программированием. Такие фестивали как раз и раскрывают то, что могут предложить колледжи», — рассказал директор Центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Владимир Ведута.

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