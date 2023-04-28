Подмосковье 28 апреля 2023, 14:36 Фестиваль профессий для школьников прошел в Солнечногорске

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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел в Солнечногорске. Участие в нем приняли более 700 учеников седьмых и восьмых классов из шести школ округа.

Школьников Солнечногорска познакомили с актуальными профессиями. На фестивале работало 15 тематических локаций, на каждую ребятам выделяли по 12 минут. За это время участники могли примерить форму специалистов, сделать макияж, продегустировать сыры или научиться ставить инъекции.

«В [фестивале] принимают участие различные колледжи, техникумы и многие работодатели тех или иных городов, в которых мы проводим эти фестивали. Чтобы дети могли видеть, что на территории своего города или рядом они смогут и обучиться, и устроиться на работу», — рассказала методист центра опережающей профессиональной подготовки Московской области Дарья Алексеева.

Фестиваль «Путь навыков» проходит в Подмосковье уже несколько лет подряд. В следующий раз он пройдет в Солнечногорске в новом учебном году.

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