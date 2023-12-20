20 декабря 2023, 15:57
Фестиваль профессий для школьников прошел в Лобне
Фестиваль профессий «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошел в Лобне. Представители вузов и колледжей рассказали школьникам о разных специальностях.
Фестиваль призван помочь старшеклассникам с выбором будущей профессии. Его провели на базе Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов».
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Почетными гостями фестиваля стали заместитель начальника Управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Московской области Татьяна Корнева, актер театра и кино Андрей Сорока и представители администрации округа.
«Профориентация — это очень значимое решение в жизни каждого человека. По-настоящему реализовать себя можно только в сфере, которая по душе. Именно в 9-м классе ребятам важно увидеть полную палитру возможностей, чтобы сделать выбор и последовательно идти к своей цели. <…> Очень надеюсь, что свое призвание ребята найдут в родном городе!», — отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.
После мероприятия все участники фестиваля получили сертификаты.
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