Подмосковье 20 декабря 2023, 15:57 Фестиваль профессий для школьников прошел в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Фестиваль профессий «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошел в Лобне. Представители вузов и колледжей рассказали школьникам о разных специальностях.

Фестиваль призван помочь старшеклассникам с выбором будущей профессии. Его провели на базе Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов».

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Почетными гостями фестиваля стали заместитель начальника Управления государственной итоговой аттестации и независимой оценки качества образования Московской области Татьяна Корнева, актер театра и кино Андрей Сорока и представители администрации округа.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня

«Профориентация — это очень значимое решение в жизни каждого человека. По-настоящему реализовать себя можно только в сфере, которая по душе. Именно в 9-м классе ребятам важно увидеть полную палитру возможностей, чтобы сделать выбор и последовательно идти к своей цели. <…> Очень надеюсь, что свое призвание ребята найдут в родном городе!», — отметил первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

После мероприятия все участники фестиваля получили сертификаты.

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