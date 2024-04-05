Подмосковье 05 апреля 2024, 21:14 Фестиваль проектов по моделированию и конструированию состоялся в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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В актовом зале Наро-Фоминской средней общеобразовательной школы состоялся пятый региональный фестиваль проектов по моделированию и конструированию «Интеллект и творчество». Мероприятие началось с торжественного открытия и выступления творческих коллективов школы, которые пожелали удачи всем участникам фестиваля.

На фестивале представили более 60 проектов в семи различных номинациях, включая робототехнику, рукоделие из разнообразных материалов, моделирование и мультипликационное творчество. Особенно привлекла внимание гостей выставка моделей лего-конструирования, где участникам необходимо было не только демонстрировать свои работы жюри, но и защищать их.

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Организаторы фестиваля подчеркивают, что такие мероприятия играют важную роль в развитии творческих и научных способностей детей, а также способствуют стимулированию общения и взаимодействия между участниками.

В рамках фестиваля прошли различные мастер-классы и открыли экспериментальные комнаты для всех желающих попробовать себя в новых научных и творческих направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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