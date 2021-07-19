Фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в усадьбе Мураново 31 июля. Его гостями станут Полозкова и Гармаш

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева ждет гостей 31 июля на встречу с современными литераторами, поэтами и артистами. Там пройдет фестиваль «Проект: ПОЭТ».

На мероприятии будет несколько направлений. «Открытый микрофон» — выступление всех желающих писателей и чтецов, литературные чтения российских актеров и поэтов, мастер-класс по чтению стихов и поэтический вечер. Об этом сказано на официальном сайте усадьбы.

Гостями фестиваля станут актеры Сергей Гармаш, Евгений Ткачук, Сергей Друзьяк, поэтесса, актриса и певица Вера Полозкова, писатель Сергей Пароходов (творческий псевдоним Господин Литвинович), писатель и поэт Владимир Понкин.

Ведущей вечера станет журналист и член Общественной палаты Московской области Гузель Камаева.

«Каждый гость сможет насладиться профессиональным современным прочтением красивейших авторских стихов, а также произведений знаменитых авторов разных лет, которые пройдут на двух основных площадках: веранде главного усадебного дома и большой сцене, специально возведенной для мероприятий фестиваля», — сказано в сообщении.

Гости смогут не только посетить фестиваль, но и прогуляться по территории усадьбы, принять участие в мастер-классах.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассе музея-заповедника «Усадьба Мураново» имени Федора Тютчева.