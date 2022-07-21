Фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» 30 июля

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“» имени Ф. И. Тютчева состоится фестиваль «Проект: ПОЭТ». Он пройдет 30 июля, сообщила пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.

Участниками проекта станут заслуженные артисты РФ Андрей Мерзликин и Даниил Спиваковский, российские поэты Анна Егоян и Георгий Аланский, чтец Мария Матвейчук, музыкальные группы OQJAV и «После 11», музыканты Мартин Маргарян, Евгений Борец и Эдуард Назаров. Ведущей вечера станет журналист и телеведущая Гузель Камаева.

Программа фестиваля будет традиционно поделена на дневную и вечернюю, для которых будут задействованы две локации. Днем мероприятия будут проходить на веранде главного усадебного дома музея-заповедника, а вечером — на небольшой сцене в саду.

Также на фестивале будет работать открытый микрофон, в его рамках гости мероприятия смогут прочесть как произведения известных поэтов, так и свои.

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