Подмосковье 04 декабря 2023, 16:01 Фестиваль пряников пройдет в Дмитрове в декабре Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет с 20 по 24 декабря. Участники познакомятся с пряничной традицией, узнают об особенностях этого угощения и увидят процесс его изготовления — от замешивания теста до выпекания в специальных печах.

Фестиваль пряников в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет уже в 7-й раз. Жители и гости округа смогут приобрести сладкие сувениры, принять участие в творческих мастер-классах, дегустациях и тематических экскурсиях.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

«Гостей мероприятия ждут мастер-классы по росписи пряников, интерактивные и концертные программы. А участники–кондитеры смогут не только получить полезный опыт, но и пообщаться с другими мастерами-кулинарами. Все, кто любит сладкое, и кто его профессионально изготавливает — ждем вас на нашем вкусном фестивале!» — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль» и по телефону: +7 (495) 993-74-13.

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