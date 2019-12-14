Фестиваль пряников открылся в Дмитрове. Сладости со всей страны можно попробовать до 22 декабря

Съедобные елки, Деды Морозы и целые терема — настоящее произведение искусства, и все съедобно. Даже сосульки и окна. Сегодня в регионе открылся фестиваль «Дмитровский пряник». Там жители и гости Подмосковья могут отведать сладкие угощения со всех уголков России.

Здесь натуральный пряник, он шоколадный. При изготовлении используется классическая белая глазурь без красителя и немного декора. Все окошки и сосульки — это карамельки», — рассказала пряничный архитектор Анастасия Бурова.

Источник фото: телеканал «360»

Этот пряничный терем готовили два дня и специально для фестиваля. Мастера из Ленинского района надеются взять приз за самый лучший пряник. Рядом — тоже любительница пряников из Химок со своими шедеврами.

«На кухне я пеку. У меня отдельная комната отведена под мастерскую, где у меня стоят стеллажи со всеми украшениями, ингредиентами, со всем-всем. Домашние, конечно, переживают, что я целую комнату отняла, но рады, что я их радую вкусняшками», — отметила кондитер Надежда Чинова.

Источник фото: телеканал «360»

А вот и самый опытный кондитер — баба Вера с гостинцами из Тулы. У нее целая фабрика, где каждый пряник делают вручную.

Самая вкусная презентация. Пассажиров Домодедово пригласили на гастротур в Клин Подробнее

«Вы знаете, не удалось пока попробовать дмитровский пряник. Говорят, что не могут пока найти, сколько камней было, сколько подков сахара положить, сколько камней муки, сколько меда», — сказала хозяйка фабрики Вера Барановская.

Рецепт Дмитровского пряника, действительно, не сохранился. Но местные верят — он старше Тульского и такой же вкусный.

«Существует огромное количество рецептов, но в самом начале рецепт был прост: в состав входили ржаная мука, мед и ягодный сок. А с течением времени стали добавляться и дополнительные ингредиенты», — рассказала Юлия Столярова, научный сотрудник музея «Дмитровский Кремль».

Источник фото: телеканал «360»

Зато музейщики нашли доску для печатания пряников 19 века. Говорят, принадлежала местному главе Возничихину. А тот пряники пек и угощал ими даже императора.

«При очередном приезде государя императора Александра II в 1858 году, ему вынесли не только хлеб-соль, но и Дмитровский печатный пряник. Это указано во всех путешествиях императора», — сказал историк Роман Сунгуров.

Источник фото: телеканал «360»

Рецепт настоящего дмитровского пряника историки все же надеются восстановить. Ну, а пока всех приглашают на фестиваль, где можно попробовать пряники со всех уголков страны. Он продлится до 22 декабря.