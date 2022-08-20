Фестиваль предпринимателей прошел в городском округе Лосино-Петровский

Ароматный хлеб, разнообразные колбасы, уникальные поделки от народных умельцев и многое другое. На фестивале предпринимателей, который прошел в городском округе Лосино-Петровский, производители показали, чем славится именно их бренд.

«Для нас, самое главное, что у нас есть возможность представить свою продукцию, рассказать о себе, пригласить к себе на работу людей, которые проживают в городском округе», — сказала заместитель директора по общим вопросам компании ООО «Царицино-Эталон» Надежда Черникова.

На одной площадке предприниматели не только презентуют свои товары, но и перенимают хорошие идеи. Здесь можно продегустировать продукты, поучаствовать в мастер-классах, и найти свой путь развития.

Сегодня в рамках общеобластного мероприятия „Открытый город“, в нашем парке представляем выставку достижений народного хозяйства, как от кустарных мастеров, так и от крупной промышленности Лосино-Петровского Сергей Джеглав Глава городского округа Лосино-Петровский

Фестиваль собрал предпринимателей не только из Лосино-Петровского, но и из соседних округов. Это те, кто делает весомый вклад в подмосковную экономику. Для посетителей ярмарки творческие коллективы устроили концерт.