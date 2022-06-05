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    05 июня 2022, 17:04

    Фестиваль предприятий провели в Щелкове

    Анастасия Борискова

    На мероприятии собрались предприниматели из Щелкова и соседних округов. В фестивале принимали участие более 100 предприятий и организаций сферы услуг.

    Фестиваль предприятий провели в Щелкове

    На одной площадке предприниматели вдохновлялись опытом коллег, перенимали идеи друг у друга и презентовали свои товары. Организаторы фестиваля устроили бизнес-игры, дегустацию продуктов и мастер-классы.

    В одном месте можно было увидеть мебель, интерьерные украшения, одежду, обувь, бижутерию и продукты отечественных производителей.

    «Наша основная цель, это праздник для наших жителей. Показать, чем славится наша земля Щелковская, Лосино-Петровская, Фрязинская. Ну и, конечно, мы встретим лето вместе, такой сегодня у нас девиз», — рассказала президент Щелковской торгово-промышленной палаты Мария Тарасова.