Фестиваль предприятий провели в Щелкове

На мероприятии собрались предприниматели из Щелкова и соседних округов. В фестивале принимали участие более 100 предприятий и организаций сферы услуг.

На одной площадке предприниматели вдохновлялись опытом коллег, перенимали идеи друг у друга и презентовали свои товары. Организаторы фестиваля устроили бизнес-игры, дегустацию продуктов и мастер-классы.

В одном месте можно было увидеть мебель, интерьерные украшения, одежду, обувь, бижутерию и продукты отечественных производителей.

«Наша основная цель, это праздник для наших жителей. Показать, чем славится наша земля Щелковская, Лосино-Петровская, Фрязинская. Ну и, конечно, мы встретим лето вместе, такой сегодня у нас девиз», — рассказала президент Щелковской торгово-промышленной палаты Мария Тарасова.