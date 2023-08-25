Подмосковье 25 августа 2023, 03:00 Фестиваль «Праздник урожая» пройдет на сыроварне в Истре 26 и 27 августа

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Более 15 фермеров и ремесленников представят продукцию на фестивале «Праздник урожая». Мероприятие пройдет на сыроварне Олега Сироты в Истре 26 и 27 августа.

Гости смогут продегустировать и приобрести натуральные продукты: сыры, молочные продукты, мясные деликатесы, кофе, мед и многое другое. Будет представлен и широкий ассортимент кондитерских изделий: шоколад, ягоды в йогурте, пастила и джемы.

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Ремесленники представят изделия ручной работы, а для детей на празднике ждет развлекательная программа. Для них проведут мастер-классы по росписи глиняных изделий, валянию игрушек и изготовлению пряников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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