Фестиваль православной казачьей молодежи провели в Подмосковье

В Мытищах прошел фестиваль казачьей православной молодежи «Сретенский слет». Он состоялся в праздник Сретения при храме святого мученика Уара.

Вера — один из столпов казачества. Но не только она отличает их от прочих граждан. Батюшка, что находится с казаками в постоянном общении, рассказал, что дело здесь заключается в готовности в целом жить по другому принципу.

«Быть не просто верующим христианином, потому что христианство открыто для всех сословий, для всех народов, а у казака какой-то свой стиль жизни, особый. Это словами сложно передать», — объяснил настоятель церкви Уара Мученика, протоиерей Олег Мумриков.

По словам настоятеля, казаков отличает готовность к действию и жертвенности.

«А это уже такое дело серьезное. То есть, когда ты свои интересы готов отложить, чтобы, так сказать, быть в строю», — отметил протоиерей.

Отсюда и такой упор на боевую подготовку. На празднике, что проводило отделение Всевеликого войска Донского, ребятам организовали музей под открытым небом, посвященный Великой Отечественной войне. Были реконструкторы, которые рассказывали об эпохе Первой мировой войны. Детям дали углубленные знания военной и религиозной истории и познакомили с оружием — через активные игры, мастер-классы и тренировки.

«Казак изначально — это вольный воин, который занимается не только военной подготовкой, но и сельским хозяйством. Но когда начиналась война, по кличу собирались и выходили на войну», — отметил атаман хутора Щелковский Олег Хмелевский.

Вот это и доносят до воспитанников казачьих и кадетских классов, что организуют сегодня в школах. Их учат тому, как действовать в чрезвычайных ситуациях, ездить на лошади, с ними занимаются сотрудники МВД и военные.