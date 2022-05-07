Фестиваль полевых кухонь проведут в Архангельском

В Музее техники Вадима Задорожного 8 и 9 мая состоится мини-фестиваль полевых кухонь. Посетители попробуют армейские блюда времен Второй мировой войны. Гостей угостят настоящим солдатским обедом советской, немецкой и азиатской полевых кухонь.

В День Победы организуют праздничную программу. Здесь можно будет послушать фронтовые песни. А артисты-реконструкторы создадут праздничное настроение и окунут зрителей в победный май 1945 года.

Главное событие праздничного дня, конечно, парад военной техники, который состоится в 15:00. По плацу провезут военную технику времен Великой Отечественной войны. Зрители увидят советский танк-амфибию Т-38, танк Т-60, который принимал участие в Параде 1941 года на Красной площади, легкий танк «Стюарт», новый экспонат музея танк Т-62 и другие машины. Вся техника восстановлена из частей и фрагментов военных машин, найденных на местах боев. Ее воссоздавали по оригинальным чертежам и документации тех времен. Многие машины полностью в подлинной комплектации.

Кроме того, на мероприятии будет работать шумовой тир, где можно пострелять из винтовок, пулеметов, пистолетов-пулеметов и научиться разбирать автомат Калашникова. Для посетителей проведут также бесплатные групповые экскурсии по экспозициям «Авиация» и «Автомобили и мотоциклы».

Вход в Музей техники 9 мая будет по единому билету, который позволит посетить все экспозиции. Приобрести билеты можно в кассах и онлайн на сайте.