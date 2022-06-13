VII Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы», посвященный празднованию Дня России, прошел 12 июня в Балашихе. На протяжении всего дня на площади Ледового Дворца «Арена «Балашиха» для гостей праздника работали различные зоны, где каждый смог найти развлечения и активности на свой вкус.

«Фестиваль проходит в Подмосковье уже в седьмой раз, в этом году мы в Балашихе. Это большой праздник национальных культур, ярких танцев, костюмов и вкусных блюд. Но самое главное — это единение народов. Сегодня это особенно важно», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Самой ароматной и вкусной частью фестиваля стала дегустация национальных блюд. В пяти шатрах представили русские, казахские, белорусские, грузинские, чувашские, армянские, татарские, еврейские и азербайджанские блюда. Здесь же приготовили три тысячи порций ароматного плова и сладкий чай для всех желающих.

На фестивале представлено 10 национальностей, культура которых очень яркая и интересная. Гостями мероприятия стали жители разных городов Подмосковья. Сегодня, в День России, всех нас объединила Балашиха Елена Жарова Член Общественной палаты Московской области, председатель Общественной палаты Балашихи

Помимо жителей Москвы и области, фестиваль посетили беженцы с Украины, которые приехали в Россию или проживают в пунктах временного размещения.

На фестиваль меня пригласили волонтеры, которые помогают с момента, как я приехала. Я в восторге. У нас в Мариуполе не проходили такие мероприятия, поэтому сейчас я наслаждаюсь праздником. Так интересно узнать о культуре разных народов Наталья Минасен

Концертная программа, дефиле в национальных костюмах, выставки предметов прикладного искусства — все это позволило познакомиться с многонациональной Россией, где в мире и согласии проживают более 190 народов.

В этот же день в другой части города прошел фестиваль народной культуры «Зареченское подворье». Для посетителей парка Заречная организовали мастер-классы и большой творческий концерт. Мероприятие посвятили празднованию Дня Святой Троицы.

«Сегодня прошел интересный мастер-класс — плетение венков из березы. Сделали индивидуальные, и один общий большой венок. Его мы спустим на воду реки Пехорка, так как это одна из традиций Троицы», — рассказала директор КДЦ «Подмосковные вечера» Наталья Алексеева.