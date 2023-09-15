Подмосковье 15 сентября 2023, 05:00 Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» пройдет в Мытищах 16 сентября

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Вблизи Дома культуры «Яуза» в Мытищах 16 сентября пройдет областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы». Представители различных народов познакомят гостей со своей культурой и угостят необычным блюдами.

На фестивале пройдет чайная церемония, роспись тарелок, мастер-классы по вязанию, бисероплетению и танцам и многое другое. Начало праздника — в 11:00.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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