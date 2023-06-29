Подмосковье 29 июня 2023, 15:47 Фестиваль «Подмосковье без границ» пройдет в Пушкино 4 июля Министерство социального развития Московской области

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В Пушкино 4 июля состоится инклюзивный фестиваль «Подмосковье без границ». Его организуют общественная организация инвалидов «Колесница», администрация округа и Фонд президентских грантов, сообщили в министерстве соцразвития Московской области.

Мероприятие проведут в Центральном парке культуры и отдыха. Участники смогут зарегистрироваться с 10:00, фестиваль начнется в 10:30.

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«К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на кресла-колясках, проживающие в Московской области и Москве», — уточнили в ведомстве.

Организаторы подготовят концертную программу, спортивные состязания, в том числе гонки на хэнд-байках, армрестлинг, фигурное вождение колясок, тематическую выставку, церемонию награждения победителей состязаний и активистов с инвалидностью. С детьми-инвалидами на кресла-колясках будут заниматься аниматоры.

Для участников организуют выставку технических средств для реабилитации. Помимо концерта на фестивале запланировали провести показательные выступления пара-каратэ и модный показ.

С участниками пообщаются блогеры инвалидного сообщества, представители фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области, депутаты Государственной и Московской областной думы и другие.

Планируется, что в мероприятии поучаствуют около 250 человек.

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