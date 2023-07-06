Подмосковье 06 июля 2023, 12:12 Фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» стартовал в Истре Музей «Новый Иерусалим»

Читать 360tv в

На территории государственного музея «Новый Иерусалим» состоялось торжественное открытие VI Музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Об этом рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Обновленная площадка с панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь до 9 июля примет ведущих музыкантов, а также более 1,5 тысячи зрителей в каждый из пяти фестивальных дней. Отрадно, что фестиваль пользуется такой популярностью», — отметила Ирина Каклюгина.

Реклама

В этом году на фестивале впервые выступят артисты Большого театра. Хор, оркестр и солисты — больше 170 человек на сцене. Для зрителей подготовили оперу «Алеко» в концертном исполнении и поэму «Колокола».

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов рассказал, что к открытию фестиваля почти все билеты были раскуплены.

«Когда мы шесть лет назад задумывали „Лето. Музыка. Музей“, даже не могли представить, что будем собирать полные аншлаги. Почти восемь тысяч билетов на фестиваль продано всего за месяц. Рад, что фестиваль живет, развивается», — добавил Василий Кузнецов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».