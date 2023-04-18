Подмосковье 18 апреля 2023, 08:48 Фестиваль по моделированию прошел в Наро-Фоминске

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Фестиваль по моделированию «Интеллект и творчество» прошел школе № 6 в Наро-Фоминске. Участники показали свои навыки в моделировании из бумаги и пластических материалов, ЛЕГО-конструировании, программировании и робототехнике.

Фестиваль «Интеллект и творчество» проходил уже в 4-й раз. Участие в нем приняли около 120 школьников из Наро-Фоминского округа и соседних муниципалитетов.

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Особое внимание в этом году уделили робототехнике. Юные инженеры поучаствовали в программировании и соревнованиях роботов.

«В первую очередь мы ставим задачу формирования инженерного мышления у школьников. Компания „Эвольвектор“ основана и продолжает работать уже восемь лет в городе Наро-Фоминске. <…> В рамках сегодняшнего фестиваля мы решили провести эти первые соревнования», — рассказал генеральный директор компании «Эвольвектор» Иван Савинский.

Также для ребят прошли мастер-классы по вязанию, вышивке, хореографии, театральному искусству.

Участники фестиваля получили не только награды и ценные призы, но и навыки самопрезентации и общения со взрослыми и сверстниками.

«Эти дети совсем по-другому начинают отвечать на уроках, по-другому себя ведут в школе, общаются с педагогами. Это влияет на их жизнь», — отметила представитель Ассоциации учителей и преподавателей математики Московской области Светлана Ковалева.

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